Batshuayi, Dortmund'u sırtladı
Borussia Dortmund, Batshuayi'nin 2 gol attığı maçta Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendi.
Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti.
Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Russ(K.K), 77 ve 94+4'üncü dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. Karşılamada konuk takımın golleri ise 75'inci dakikada Jovic ve 90+1'inci dakikada Blum'dan geldi.
Karşılaşmada Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Nuri Şahin ise yedek kulübesinde yer alırken karşılaşmada forma giymedi.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:33
-
Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 1
Yorum
Aslan IYIKI SADECEKÜFÜR ETMIS HAKEM RESMEN GALATASARAYIN 2 HAFTASINI YOK ETMEYE CIKMIS SABIRLI FUTBOLCULARIMIZ VARMIS!
-
Erman Toroğlu: Ben olsam Gomis'e attırmazdım
Toplam 1
Yorum
kim atarsa atsın kurtarabilirdi skor 0-1 iken gomisin atması yanlış skor 3-0 iken atsın ama skor aleyhimize iken selçuk atmalıydı ancak serkan o kadar ballıydiki bu akşam
-
Sinan Gümüş 3 puan altın!
Toplam 1
Yorum
Aslan IYI OYNARSAN SANSSIZLIGIDA RAKIBIN YAVASLATMA TAKTIGINE YARDIMCI OLAN HAKEMLERIDE YENERSIN!
Batshuayi, Dortmund'u sırtladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.