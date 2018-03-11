Batshuayi, Dortmund'u sırtladı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Batshuayi, Dortmund'u sırtladı

    Batshuayi, Dortmund'u sırtladı

    , Batshuayi'nin 2 gol attığı maçta Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendi.

    Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti.

    Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Russ(K.K), 77 ve 94+4'üncü dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. Karşılamada konuk takımın golleri ise 75'inci dakikada Jovic ve 90+1'inci dakikada Blum'dan geldi.

    Karşılaşmada Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Nuri Şahin ise yedek kulübesinde yer alırken karşılaşmada forma giymedi.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
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