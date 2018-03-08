Almanya Korkut’u konuşuyor – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Korkut’u konuşuyor

    <a href="/index/almanya?id=c6a4b04f-8057-4b06-83f9-8d6f66de1443" class="" rel="tag">Almanya</a> Korkut’u konuşuyor
    Stuttgart ile çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, bir de beraberlik elde eden Tayfur Korkut, 'nın en çok konuştuğu teknik direktörler arasına girdi. Goal.com'un sorumlusu Maximilian Scheckel, Türk teknik adamla ilgili net ifadeler kullandı. Korkut'un her zaman çok iyi bir taktik beyine sahip olduğunu belirten Scheckel, "Basit bir futbol oynatıyor. Çok net kontrataklar ve bir savunma anlayışı, temel konularda da bir konsantrasyon var" sözlerini sarfetti.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:57
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