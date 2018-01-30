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    30 Ocak 2018, Salı
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    Stuttgart’ta

    <a href="/index/tayfun-korkut?id=034180de-64be-4357-b4f3-1aedd32f98f7" class="" rel="tag">Tayfun Korkut</a> Stuttgart’ta
    ALMANYA Ligi ekiplerinden Stuttgart, teknik direktörlük koltuğunu 'a emanet etti. Türk çalıştırıcı, 'ın eski oyuncuları Beck ve Gomez'i kadrosunda bulunduran takımla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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