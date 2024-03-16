Haberler Alanyaspor Fatih Tekke Kayserispor galibiyeti sonrası konuştu!

Fatih Tekke Kayserispor galibiyeti sonrası konuştu!

Son dakika spor haberleri... Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor'u mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık" dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 17:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Tekke Kayserispor galibiyeti sonrası konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor evinde karşılaştığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın 90 dakikalık bölümünün hazırlandıkları şekilde karşılarına çıktığını söyledi.

Çok değerli bir 3 puan kazandıklarını ifade eden Tekke, kazanamaya ve puanlara talip olmaya devam edeceklerini belirterek, "Maçın tamamı 90 dakika boyunca hazırlandığımız şekilde karşımıza çıktı. Oyunun bazı bölümlerinde baskıyla çıktıklarında bize tehlikeli ataklar oluşturdular diyebileceğim birkaç pozisyon var. Genel hatlarıyla bizim çok daha fazla pozisyon ve VAR'dan dönen goller var. Bu tür maçlar kolay olmuyor. Hafta boyunca belki de ligin final niteliğinde bir maçtı. Çok değerli bir 3 puan. Ligin düşmesi gereken ikinci takımı diye gösterilen takımıyız. Oyuncularım, teknik ekip şu ana kadar çok kıymetli şeyler başardılar. Ligin küçük bir bölümü kaldı, devam edeceğiz. Her maçta kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık. Alanyaspor'umuza hayırlı olsun. Genel hatlarıyla 90 dakikada belki de 3 puana daha yakın takım bizdik ama son anda Yusuf'un çıkardığı pozisyon var. Maç gidebilirdi, 3 puan gidebilirdi" diye konuştu.

DİĞER
60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen'den duygulandıran Tolga Savacı anısı! 'O ara kameraya yakalanmışız'
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
Orkun'dan olay sözler! Benfica...
G.Saray'da Yusuf gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor uzatmalarda kazandı
"Önce ligde kalalım"
Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
FED 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TUS NE ZAMAN 2024? ÖSYM TUS sınavı hangi tarihte, ayın kaçında? Saat kaçta başlıyor, bitiyor?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hari Vukas: Hayal kırıklığına uğradık Hari Vukas: Hayal kırıklığına uğradık 16:42
Inter - Napoli maçı ne zaman? Inter - Napoli maçı ne zaman? 16:39
Orkun'dan olay sözler! Benfica... Orkun'dan olay sözler! Benfica... 16:23
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Josh Nebo THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Josh Nebo 16:35
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 16:37
Roma - Sassuolo maçı ne zaman? Roma - Sassuolo maçı ne zaman? 16:37
Daha Eski
Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 15:12
"Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım" "Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım" 15:13
Juventus - Genoa maçı ne zaman? Juventus - Genoa maçı ne zaman? 15:35
Eyüp'ten uzatmalarda müthiş geri dönüş! Eyüp'ten uzatmalarda müthiş geri dönüş! 15:37
Hellas Verona - Milan maçı ne zaman? Hellas Verona - Milan maçı ne zaman? 15:37
Bakan Bak’tan Bolu’ya stadyum sözü! Bakan Bak’tan Bolu’ya stadyum sözü! 15:38