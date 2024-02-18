Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI

Corendon Alanyaspor Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 26. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Corendon Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Corendon Alanyaspor Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligde 26. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

Alanya'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Novais, Oğuz, Sisto, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Balkovec, Hadergjonaj

Yukatel Adana Demirspor: Shahrudin, Atal, Semih, Gravillon, Milad, Sari, Eemre, Maestro, Michut, Mendoza, Balotelli

CORENDON ALANYASPOR - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor - Yukatel Adana Demirspor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Merhum sanatçı Gazanfer Özcan'ın torunu bakın kim çıktı! Yakışıklı oyuncu meğer torunuymuş…
CHP'de Ankara muharebesi! 'Eş başkanlar' kurultay salonunda karşı karşıya... Kılıçdaroğlu hançer yediği yere adım atmadı
Buruk'tan flaş uyarı! "Hepinize..."
F.Bahçe'ye Viking rüzgarı! Kent'in yerine gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman?
"F.Bahçe maçında hakem hataları sonuca yansıdı!"
Süper Loto sorgulama ekranı 18 Şubat Pazar 2024
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 ŞUBAT | Kapalı bir pazar günü... Bugün gezegenler size ne söylüyor?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir ile City Football Group arasında iş birliği! Başakşehir ile City Football Group arasında iş birliği! 13:27
Tam bir hayal kırıklığı oldu! Beşiktaş'tan ayrılıyor Tam bir hayal kırıklığı oldu! Beşiktaş'tan ayrılıyor 13:05
Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta? Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta? 12:24
Trabzonspor hangi kanalda? Trabzonspor hangi kanalda? 12:23
Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! 12:22
A.Gücü - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! A.Gücü - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:20
Daha Eski
Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesi dikkat çeken veriler Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesi dikkat çeken veriler 12:13
Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı ne zamank? Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı ne zamank? 12:12
Terim'in Panathinaikos'una ağır eleştiri! Terim'in Panathinaikos'una ağır eleştiri! 12:01
G.Saray'da o sorun yönetimi düşündürüyor! G.Saray'da o sorun yönetimi düşündürüyor! 11:53
Serik Belediyespor'un acı günü! Serik Belediyespor'un acı günü! 11:29
Athletic Bilbao - Girona maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Girona maçı ne zaman? 11:18