Corendon Alanyaspor Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligde 26. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

Alanya'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Novais, Oğuz, Sisto, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Balkovec, Hadergjonaj

Yukatel Adana Demirspor: Shahrudin, Atal, Semih, Gravillon, Milad, Sari, Eemre, Maestro, Michut, Mendoza, Balotelli

CORENDON ALANYASPOR - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor - Yukatel Adana Demirspor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.