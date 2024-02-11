Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Kadıköy'den 1 puanla dönmek değerli!

Süper Lig'in 25'inci haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke, "Belki tarihinin en iyi oyuncularından kurulu ve Kadıköy'de ritmini yakalamış olan Fenerbahçe. Kalemize yaklaştırmamak benim birinci planımdı. Ön alan baskısıyla başladık. Kenardaki bire bir eşleşmelerde bize bazen üstünlük sağladılar. Maçı kaybedebilirdik de ama verilen penaltı konuşulabilir. Bizim için çok değerli 1 puan. Bizim için asıl periyot şimdi başlıyor. Bugün bence hak edilen bir puandı" ifadelerini kullandı.

"ŞANS HERALDE"

Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye en az üç kez konuk olup mağlubiyet almayan ikinci isim olması hakkında "Şans herhalde. Çok iyi oyunculardan kurulu ve her maç gayet iyi oynuyorlar. Bugün çok pozisyon vermedik diyebilirim ve beklenenden daha fazla pozisyona girdik diyebilirim. Bugün planların çoğu kısmı tuttu diyebilirim. Oyuncuların buradaki emeği çok fazla. Bazen galip gelemeyebiliyorsunuz. Bizim de herhalde şansımız tuttu" değerlendirmesinde bulundu.

"KÜÇÜK BİR TARTIŞMA OLMUŞ"

Koridorda yaşanan tartışmayla ilgili konuşan Tekke, "Ben içeri gittim sonra söylediler. Küçük bir tartışma olmuş çok kayda değer bir şey değil. 4'üncü hakemin söylemi bilerek olmadığı yönünde. Penaltı pozisyonunu izleyenler itiraz ediyor. Hakem net penaltı verince ben kendi kulübeme kızıyorum nasıl bakıyorsunuz diye. Kadıköy'den 1 puanla ayrılmak bizim için değerliydi" dedi.

"FERDİ'Yİ DİĞER MAÇLAR KADAR DEVREYE SOKMADIK"

Ferdi Kadıoğlu'nu diğer maçlar kadar devreye sokmadıklarını belirten Fatih Tekke, "Bu baskıyı kıran beklerin pozisyonları. Özellikle Ferdi. Onu diğer maçlar kadar devreye sokmadık. Bugün kalemize yaklaştıkları anlar da oldu. Ama genel hatlarıyla herkesin takdiri hak edilmiş bir puan gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı

"BÖYLE BİR ŞEYİ İSTEMEM"

Alanyasporlu oyuncuların oyuncu yavaşlattığının sorulması üzerine Fatih Tekke, "Hakemlere maçın başında 'Allah aşkına maçı durdurmayın' dedim. Biz Alanyaspor ve hoca olarak böyle bir şeyi istemem. Böyle bir şey asla yok. İlk 10-15 dakika bize baskı yapabileceklerini düşündüğüm için ikinci topa çevirdim. Ambiyanstan cesaretleri kırılmasın diye" cevabını verdi.

FATİH TEKKE SÖZLERİNİ ŞU İFADELERLE NOKTALADI:

"Bir haftadır sakin kalmamız gerektiğini söylüyorum. Kontrol edemediğimiz anlar var. Belki maçı daha duygulu izliyoruz. Bir teknik adam olarak bu asla benim kendime yakıştıracağım bir şey değil. Oynamaya çalışan bir Alanyaspor. Bugün mağlup da olabilirdik. Oyuncularımdan tek istediğim şey bugün cesur oynamaktı."