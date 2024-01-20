Haberler Alanyaspor Fatih Tekke: Kazandığımız 3 puan çok değerli

Fatih Tekke: Kazandığımız 3 puan çok değerli

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, çok değerli 3 puan aldıklarını söyledi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 19:38
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Fatih Tekke: Kazandığımız 3 puan çok değerli

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında genel hatlarıyla maçı hak eden taraf olduklarını söyledi.

Maça iyi hazırlandıklarını dile getiren Tekke, "İlk senaryoda maça 5-3-2 ön alan baskısıyla başladık. Bir tekrarla bunu çok iyi yaptığımızı söylemem mümkün değil ama karşılama olarak fena da değildik. İlk yarıda iki takım benzer pozisyonlar yakaladı. İkinci yarıda ise özellikle tüm hatlarıyla daha çok isteyen takımdık. Ancak onlar yakaladıkları bir pozisyonu gol yaptılar. Biz de bu yarıda ön alan baskısının şeklini değiştirerek cevap vermek istedik" diye konuştu.

"BENCE OYUNCULARIM HER TÜRLÜ ALKIŞI HAK EDİYOR"

Tekke, 2-3 aylık zorlu periyotta oyuncularının antrenmanlardaki istek ve arzusunun önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Herkesin içeride güllük gülistanlık bir durumun olmadığını bilmesine rağmen, çok ciddi bir takım olma yolunda ciddi adımlar var. Bizlere çok iyi cevap veriyorlar. Bence oyuncularım her türlü alkışı hak ediyor. Bugün de onları yaptıkları mücadeleden dolayı alkışlıyorum."

"DAHA UZUN YOL VAR"

Bugün sadece bir maç kazandıklarını kaydeden Tekke, "Çok zor bir takıma karşı kazandığımız üç puan çok değerli. Salı günkü deplasmanda oynayacağımız Hatayspor maçı da kritik. Sonra Pendikspor sonra Kasımpaşa. Bu periyodu umarım çok iyi geçiririz. Daha uzun yol var, ama oyuncularımın pes etmemesi, arzu ve isteklerinin oyun organizasyonlarını asla terk etmeden devam etmeleri benim için çok umut verici. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

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