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Alanyaspor'da Serkan Kırıntılı ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 23:30
Alanyaspor'da Serkan Kırıntılı ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı ile yollarını ayırdı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada "Kalecimiz Serkan Kırıntılı ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Serkan Kırıntılı'ya teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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