Alanyaspor'da Serkan Kırıntılı ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı ile yollarını ayırdı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada "Kalecimiz Serkan Kırıntılı ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Serkan Kırıntılı'ya teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.