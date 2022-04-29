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Aytemiz Alanyaspor 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı

Sspor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski futbolcusu Josef Sural'ı andı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Unutmadık, unutmayacağız. Josef Sural'i vefatının üçüncü yılında özlemle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 18:48
Aytemiz Alanyaspor 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı

Sspor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski futbolcusu Josef Sural'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Unutmadık, unutmayacağız. Josef Sural'i vefatının üçüncü yılında özlemle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp sosyal medyasında ayrıca Çek futbolcunun Alanyaspor'da yaptıklarından da bahsedilen bir klip yayımlandı.

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