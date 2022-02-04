Fenerbahçe'nin gündemindeki Efecan Karaca Alanyaspor'la sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da iç transfer hareketliliği başladı. Akdeniz ekibi, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Efecan Karaca ile birlikte 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.
Efecan Karaca 2025 yılına kadar, Serkan Kırıntılı 2024 yılına kadar ve Tayfur Bingöl'de 2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşme imzaladı.
F.BAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ
Fenerbahçe'ye imzası beklenirken iki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu Efecan Karaca'da Alanyaspor ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.