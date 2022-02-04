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Fenerbahçe'nin gündemindeki Efecan Karaca Alanyaspor'la sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, ismi Fenerbahçe ile anılan Efecan Karaca ile nikah tazeledi. Akdeniz ekib ayrıca, Efecan dışında Serkan Kırıntılı ve Tayfur Bingöl ile de sözleşme yeniledi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 19:31
Fenerbahçe'nin gündemindeki Efecan Karaca Alanyaspor'la sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da iç transfer hareketliliği başladı. Akdeniz ekibi, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Efecan Karaca ile birlikte 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Efecan Karaca Alanyaspor'la sözleşme uzattı

Efecan Karaca 2025 yılına kadar, Serkan Kırıntılı 2024 yılına kadar ve Tayfur Bingöl'de 2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Efecan Karaca Alanyaspor'la sözleşme uzattı

F.BAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Fenerbahçe'ye imzası beklenirken iki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu Efecan Karaca'da Alanyaspor ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Efecan Karaca Alanyaspor'la sözleşme uzattı

FARIOLI'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'nin temaslarda bulunduğu Efecan Karaca ile ilgili konuşmuştu. İtalyan teknik adam Efecan Karaca takımda kalacak mı? sorusuna, ''Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir Transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor.'' yanıtını vermişti.

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