Alanya’dan 5’te 5

Alanyaspor, yeni teknik direktörü Kemal Özdeş'le Akdeniz'e gelen Y.Malatya'yı zor da olsa 2-1 yenerek, üst üste 5. galibiyetini aldı. Maça iyi başlayan taraf Malatya oldu. 14'te Bifouma'nın şutu Onur'a çarptı, mutlak gol kaçtı. 16'da ise Cisse'nin sert şutunu Farnolle, güçlükle kornere çeldi. 42'de Malatya'da Chebake'nin kafa vuruşunda bu sefer Marafona gole izin vermedi. Erol Bulut'un öğrencileri uzatmalarda öne geçti. Cisse'nin güzel ortasını Bakasetas aynı güzellikte kafayla tamamladı ve ilk yarının sonucunu ilan etti: 1-0. 48'de Hadebe'nin eline çarpan topta hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Cisse, skoru 2-0 yaparken, son 5 maçta 6. golünü attı. 60'ta gole giden Bifouma'yı faulle durduran N'Sakala, direkt kırmızı gördü. Maça ortak olmak için bastıran sarı- kırmızılılar, 90+3'te Chebake'yle 2-1'i buldu ancak kalan sürede skoru değiştiremedi ve Alanya, üst üste 5. galibiyetine imza attı. Ligde 1 maçı eksik Y.Malatyaspor'un ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

HEDEFİMİZ İLK 8'E GİRMEK

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Bulut, "Bizim hedefimiz ligde ilk 8'in içinde olabilmek. Geçen sezondan daha iyi olabilmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BU YER BİZE YAKIŞMIYOR

Y.Malatya'nın yeni hocası Kemal Özdeş, yenilgiye rağmen camiaya umut dağıttı. Özdeş, "Bulunduğumuz yer camiamıza uygun bir sıralama değil. Malatya'daki Ankaragücü maçında bize yakışan reaksiyonu göstereceğimize inanıyorum" dedi.