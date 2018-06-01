Sağ şerit Campos’un – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Sağ şerit Campos’un

    Sağ şerit Campos’un

    Emre Akbaba’nın durumuna göre çalışmalarını sürdüren , daha önce , G.Birliği ve ’dan oynayan, ’lu sağ açık ’la el sıkıştı.

    Hasan Çavuşoğlu'nun yeniden başkan seçilmesiyle birlikte transferde hareketli günlerin yaşandığı Alanyaspor'da, Angolalı yıldız gündeme geldi. Emre Akbaba'nın olma durumuna göre alternatifleri belirleyen turuncu-yeşillilerin, daha önce Kasımpaşa, G.Birliği ve Konya'da oynayan PAOK'un 31 yaşındaki sağ açığı için girişimlere başladığı öğrenildi.

    TÜRKİYE'DE 4 YIL KALDI
    ile defterini 2012'de açan Djalma Campos, 4 yıl futbol kariyerini ülkemizde sürdürdü. Yönetim, 'da PAOK'la 2. sezonunu yaşayan, kontratı gelecek yıl bitecek tecrübeli futbolcunun menajeri ve kendisiyle masaya otururken, sıcak geçen görüşmeler sonrası prensipte anlaşıldığı bildirildi. 12 kez Angola forması giyen Campos, geçen sezon 33 maçta 7 gol, 1 asistle oynadı. Başarılı futbolcu hızlı ve dripling özellikli oyun yapısıyla dikkat çekiyor.
    1. 1.6.2018
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