Sağ şerit Campos’un
Emre Akbaba’nın transfer durumuna göre çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, daha önce Kasımpaşa, G.Birliği ve Konya’dan oynayan, PAOK’lu sağ açık Djalma Campos’la el sıkıştı.
TÜRKİYE'DE 4 YIL KALDI
Kasımpaşa ile Türkiye defterini 2012'de açan Djalma Campos, 4 yıl futbol kariyerini ülkemizde sürdürdü. Yönetim, Yunanistan'da PAOK'la 2. sezonunu yaşayan, kontratı gelecek yıl bitecek tecrübeli futbolcunun menajeri ve kendisiyle masaya otururken, sıcak geçen görüşmeler sonrası prensipte anlaşıldığı bildirildi. 12 kez Angola forması giyen Campos, geçen sezon 33 maçta 7 gol, 1 asistle oynadı. Başarılı futbolcu hızlı ve dripling özellikli oyun yapısıyla dikkat çekiyor.
- 1.6.2018
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