Emre Akbaba'dan duygulandıran sürpriz
Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba, lösemi hastası hayranı 12 yaşındaki Emrahcan Mavi'ye sürpriz bir ziyarette bulunarak imzalı formasını hediye etti.
Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba, lösemi hastası hayranı 12 yaşındaki Emrahcan Mavi'ye sürpriz bir ziyarette bulunarak imzalı formasını hediye etti. Emre Akbaba hayranı Emrahcan Mavi, hayalindeki futbolcuyu karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba, ekim ayından bu yana lösemi tedavisi gören Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Emrahcan Mavi'yi Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Hayranı olduğu futbolcuyu karşısında gören Emrahcan Mavi duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Milli futbolcu, gelecek hafta 10 yaşındaki kardeşi Betül Mavi'den kemik iliği nakli olacak Emrahcan Mavi'ye imzalı formasını hediye etti.
Ziyarete Emrahcan Mavi'nin ilkokul öğretmeni Elif Hal ve Türk Ekonomi Bankası Mahmutlar Şubesi Operasyon Yöneticisi Zafer Öztürk de yer aldı. Emrahcan Mavi'nin babası Mustafa Mavi, ziyaretten dolayı Emre Akbaba'ya teşekkür ederek, "Bugün hastaneden ilik nakli için güzel bir haber geldi. Oğlumu Antalya'ya götürerek hastaneye yatıracağız. Aynı gün hayranı olduğu Emre Akbaba da sürpriz yaptı. Bizim için çok güzel bir gün oldu. Antrenmandan sonra dinlenme saatini bize ayıran Emre Akbaba'ya çok teşekkür ederim" dedi.
Emre Akbaba ise Emrahcan Mavi'nin biran önce sağlığına kavuşmasını dileyerek en kısa zamanda bir maçını izlemeye davet etti.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:29
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
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