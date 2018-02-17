Hikmet Karaman: Hakemler çok formsuz
Fenerbahçe'ye deplasmanında 3-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, rakibi tebrik ederek hakemlerin formsuz olduğunu söyledi. Karaman, Fernandao’nun golünün ofsayt olduğunu söylerken, Fenerbahçe’nin bir golünün de verilmediğini ifade etti.
"Hakem Fenerbahçe'nin golünü vermedi"
Ligde zorlu maçlar oynadıklarını söyleyen Karaman, "Takımların ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bugün Fenerbahçe karşısında, bizim açımızdan ilk dezavantajı, Fenerbahçe'nin geçen hafta Başakşehir'i yenmesiydi. Çünkü taraftarını tribüne topladı ve bizim mutlaka gol bulmamız gerekiyordu. Çünkü bu maç 0-0 gitmezdi. Pozisyon yakaladık ama atamadık. Fenerbahçe'nin 2. golü net ofsayt. Karabükspor maçında 2 kırmızı kart vermesi gerekiyordu hakemin vermedi. Hakemlerimiz formsuz. Biz mağlubiyeti hak eden bir oyun oynadık. Hakemler de bunda etkin oluyor. Buradaki Gençlerbirliği maçında da Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı ancak verilmeyen kırmızı kart vardı. Bugün Fenerbahçe'nin de golünü vermedi hakem. Bir formsuzluk var. Ya çalmaktan korkuyorlar, idare etmenin peşindeler" ifadelerini kullandı.
"Her rakip Fenerbahçe değil"
Ligde kalmak için 38 puan toplamaları gerektiğini söyleyen Karaman, "Bu çok önemli. 6 maç kazanmamız gerekiyor. Geçen hafta oynadığımız oyun iyi bir oyundu. Ancak bugünkü rakip Fenerbahçe. Belki bu maçı iç sahada oynasak daha farklı olabilirdi. Devreye 1-0 girseniz başka şekilde çıkarsınız ikinci yarıya. Kadroda sıkıntımız var. Vagner Love'un olduğu bir takım ve olmadığı bir takım var. 4 tane yeni transfer var. Bu isimleri takıma dahil etmeye çalışıyoruz. 2 hafta sonra belki aldığımız isimler farklı olabilir. Ancak Konyaspor maçındaki oyunun üzerine çıkacağız. Büyük takımlar, kadro ve hamle gücü olarak Anadolu takımlarından daha güçlü. Her rakip de Fenerbahçe gibi olmayacak" diyerek sözlerini tamamladı.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:43
-
Alper Ulusoy katliamı
Toplam 63
Yorum
Haydar Pozisyona birdaha bak. Taliska yerden e az 30cm sıçrıyor ve ayağını belinden yukarı kaldırıyor. Ömer Ali nin omuz hizasında top.
-
Flaş ifadeler: ''Yine bir F.Bahçe maçı geliyor...''
Toplam 5
Yorum
MUSTOO6 KARA KARTAL AĞLAMAYA BAŞLADI YİNE HO HO HO
-
İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 27
Yorum
Cengiz Çok saçma. O zaman geriye dönük bütün sarı kartlara bakılsın, yanlış olanlar iptel edilsin. Verilmeyen sarılar da verilsin. SAÇMA.
Hikmet Karaman: Hakemler çok formsuz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.