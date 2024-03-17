Aktüel Haberler (17.03.2024)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bolu'ya yeni bir stat yapacaklarını söyledi. Atatürk Stadyumu'nda konuşan Bak, "Bolu'da herkesin tartıştığı bir konu var, stadyum... Bunu güzel bir stadyumla yenileyeceğiz. Çok kısa zamanda çalışmasını tamamlayıp ihalesini yapacağız. Bolu'ya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ASLAN YIKILDI: 78-77

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Ormanspor G.Saray'ı 78-77 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Hatay-Melikgazi: 81-143, Botaş-Antalya: 85-68, N.Aydın- Tarsus: 88-52, İzmit-Çankaya: 113-95, Mersin-E. Konut: 93-80.

ZAFER TELEKOM'UN

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Tofaş'ı 87-83 yendi. Diğer sonuçlar: Bodrum-Karşıyaka: 97-98, F.Bahçe- Manisa: 98-82. Bugün: Aliağa-Beşiktaş (13.00), Bursa-G.Saray (15.30), Anadolu Efes-Merkezefendi (18.00).