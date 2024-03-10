Aktüel Haberler (10.03.2024)

Turkcell Kadın Süper Ligi'nin 23. haftası dev bir derbiye sahne oldu... İki ezeli rakip Trabzonspor ile Beşiktaş, kozlarını Trabzon Kadir Özcan Tesisleri'nde paylaştı. İki takım ilk yarıda bulduğu fırsatlardan yararlanamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, 67'de Opa Clement Tutumbuke'nin golüyle öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Kartal, 80'de ise Başak Gündoğdu'yla farkı ikiye çıkardı: 2-0 ve mücadele bu skorla tamamlandı.

F.BAHÇE BEKO ÇOK RAHAT

THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen F.Bahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de Merkezefendi Belediye'yi farklı geçti: 93-68. Günün diğer sonuçları şöyle: Reeder Samsunspor-Türk Telekom: 66-89, Manisa BŞB-Aliğa Petkim: 90-106.

DİŞİ KANARYA NAMAĞLUP

F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı, Çankaya Üniversitesi'ni 117-57 yenerek amağlup liderliğini sürdürdü. Dün oynana diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Emlak Konut-Nesibe Aydın: 66-89, Antalya Toroslar-Hatay BŞB: 117-91, Tarsus Spor-Bursa Uludağ: 79-87.

G.SARAY'I, ARZU SIRTLADI

G.Saray Kadın Futbol Takımı, Ataşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Aslan'ın gollerini 15'te penaltıdan Doçi ve 45 ile 75'te Arzu Karabulut kaydetti. Ev sahibinin sayısı ise 90+5'te geldi. G.Saray bu sonuçla liderliğini sürdürdü. F.Bahçe de Fatih Vatan'ı 2-0 yendi.

ASLAN EVİNDE YIKILDI: 1-3

Efeler Ligi'nde G.Saray HDI Sigorta, sahasında Alanya'ya 3-1 yenildi. Diğer sonuçlar: Hatay-Halkbank: 0-3, Cizre-TÜRŞAD: 3-2, İzmir Akkuş-S.Toto: 0-3, Arkas-Develi: 3-0, Z.Bankkart-Bigadiç: 3-0, Bursa-F.Bahçe: 1-3. SULTANLAR LİGİ: F.Bahçe Opet-THY: 2-3.