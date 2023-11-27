Aktüel Haberler (27.11.2023)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün oynadığı mücadelede Aliağa Petkimspor'u 96-85'lik skorla devirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 8. galibiyetini alırken Petkimspor ise 4. yenilgisini yaşadı. Sertaç Şanlı 19 sayı, Melih Mahmutoğlu ise 18 sayıyla skora katkı sağladı. Diğer sonuçlar şöyle: Darüşşafaka Lassa-Tofaş: 76- 82, Bursa-Samsun: 78-74.
G.SARAY BAŞKENTTE KAZANDI
Kadınlar basketbolda Galatasaray, deplasmanda Çankaya'yı 86-78 yendi. Diğer sonuçlar: E.Konut-Orman 63-88, Antalya-İzmit Bld. 83-89.
LİDER F.BAHÇE'DEN GEÇİT YOK
Namağlup lider F.Bahçe, Efeler Ligi'nde 9. haftada evinde Cizre'yi 3-1 yendi. Diğer sonuçlar: S.Toto-Arkas 3-2, Bigadiç-Alanya 2-3, H.Bank-Bursa 3-0.
ALTIN KEMER MUHAMMED'İN
Milli kick boksçu Muhammed Dursun, kıtalar arası ağır sıklet unvan maçında rakibi Kazola'nın çıkmadığı maçı hükmen kazanarak altın kemeri aldı.
SUTOPUNDA BÜYÜK ZAFER
Kadınlar sutopunda Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Challenger Kupası finalinde Sırbistan'dan Kızılyıldız'ı 10-9 yenen İzmir, şampiyon oldu.
KISA... KISA...
Evinde kazanamayan, iki maçtır galip gelemeyen Sivasspor, bugün Trabzonspor karşısında bu hasrete son vermek istiyor. Yiğidolar'da Fırtına karşısında sakatlığı bulunan Fode Koita, forma giyemeyecek.
Hatay'ın teknik direktörü Volkan Demirel, 5. Uluslararası Mersin Maratonu kapsamındaki halk koşusuna katılacak. "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla 10 Aralık'taki koşuya Demirel de kayıt yaptırdı.
Trendyol Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan Başakşehir, İstanbul derbisinde Pendikspor'u ağırlayacak. Pendik ekibi ise üst üste iki maçını kazanarak, ligde kalma yolunda umutlandı.
K.Paşa'yı yenerek 8 maç sonra kazanan Konyada başkanlık seçimi bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Seçime mevcut yönetimin içinde bulunan Ömer Korkmaz ile işadamı Bekir Akdemir katılacak.