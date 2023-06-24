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Aktüel Haberler (24.06.2023)

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın okçuluk branşında Olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz, klasik yay sıralama yarışlarında oyunlar rekoru kırdı.

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Aktüel Haberler (24.06.2023)

Polonya'daki 3. Avrupa Oyunları'nda Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda okçuluk müsabakaları başladı. Olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz, erkekler klasik yayda 47 sporcunun katıldığı sıralama yarışlarında kendisine ait olan Avrupa Oyunları rekorunu tekrar kırmayı başardı. Başarılı sporcumuz, 2019'daki Avrupa Oyunları'nda sıralama yarışlarında 685 puan alarak rekorun sahibi olmuştu. Mete, Krakow'da sıralama atışlarında 692 puana ulaşarak birincilik kürsüsüne çıktı ve rekorunu geliştirdi. Eleme maçları klasik yay erkeklerde 26 Haziran'da, kadınlar makaralı yayda ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

12 DEV ADAM'IN KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Basketbol Takımı'nın 12-20 Ağustos'ta Türkiye'deki FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası geniş kadrosu duyuruldu. 17 Temmuz'da start verecek milli takım kadrosunda NBA'den Cedi Osman, Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz da yer alıyor.

SEKİZKÖK DÖNEMİ

Darüşşafaka'da yeni koç Yakup Sekizkök oldu. 43 yaşındaki Sekizkök, ilk koçluk deneyimini yeşil-siyahlılarda yaşayacak. Sekizkök, A Milli Takım, Banvit, Erdemir, Beşiktaş, G.Saray ve A.Efes'te yardımcı antrenörlük yaptı.

4 TEMMUZ'DA SPORA

Spor Bakanlığı'nın düzenlediği yaz spor okullarının açılışı, 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek. İstanbul'un 39 ilçesinde 42 branşta hizmet verecek bu kurslarla, 1 milyondan fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

YÜZMEDE BRONZ GELDİ

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın artistik yüzme serbest stil kombinasyon branşında Türkiye, bronz madalya aldı. Serbest stil kombinasyon branşına sadece 3 ülke katılım gösterdi ve daha yarış başlamadan her ülke madalyayı garantiledi. Türkiye, yarış sonucunda İsrail ve +Almanya'nın arkasından 3. olarak bronz madalya kazandı.

BEAUBOİS KALDI

A.Efes, 2018'den beri takımdaki 35 yaşındaki Fransız şutör gardı Beaubois ile 1+1 yıllık imza attı. Öte yandan 2011'den beri A.Efes'teki kaptan Doğuş Balbay'la yollar ayrıldı. 34 yaşındaki Balbay, 2 THY Avrupa Ligi, 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

EFELER'İN RAKİBİ ÇEKYA

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde bugün Çekya ile karşılaşacak. Hırvatistan'da Zadar'daki maç, 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak. Diğer yarı final mücadelesinde Hırvatistan ile Ukrayna karşılaşacak. Efeler, Çekya'yı geçip finale yükselmesi halinde FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. Burada da şampiyon olan takım ise Milletler Ligi biletini alacak.

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