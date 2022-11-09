Aktüel haberleri (9.11.2022)

NBA'DE ALPEREN KASIRGASI ESİYOR

FIBA, NBA ekibi Houston Rockets'taki basketbolcumuz Alperen Şengün ile son iki sezonun MVP'si D.Nuggets'ın Sırp pivotu Jokic'i karşılaştırdı. "İki kez MVP olmak zor bir iştir ama Alperen doğru yolda" denirken, görselde Alperen'in 16,8 sayı, 9,9 ribaunt, Jokic'in ise 16,7 sayı, 9,8 ribaunt ortalaması yer aldı.



POTADA YENİ SPONSOR TEMSA

TBF ile otomotiv şirketi TEMSA sponsorluk anlaşması imzaladı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TEMSA Üst Yöneticisi Tolga Kaan Doğancıoğlu katıldı. Türkoğlu, "TEMSA ile 3 yıllık milli takımlar resmi sponsorluğu anlaşması yapmanın mutluluğunu duyuyoruz" dedi.



ERKEKLER AVRUPA'DA SULTANLAR LİGDE

Filede bugün erkeklerin Avrupa, kadınların ise lig mesaisi var. Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Almanya'dan Düren'e saat 22.00'de, Arkas da CEV Kupası'nda son 32 turunda Belçika'dan Caruur'a saat 22.30'da konuk olacak. Sultanlar Ligi'nde ise 3. hafta karşılaşmaları yapılacak.