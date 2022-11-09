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Aktüel haberleri (9.11.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Aktüel haberleri (9.11.2022)

NBA'DE ALPEREN KASIRGASI ESİYOR
FIBA, NBA ekibi Houston Rockets'taki basketbolcumuz Alperen Şengün ile son iki sezonun MVP'si D.Nuggets'ın Sırp pivotu Jokic'i karşılaştırdı. "İki kez MVP olmak zor bir iştir ama Alperen doğru yolda" denirken, görselde Alperen'in 16,8 sayı, 9,9 ribaunt, Jokic'in ise 16,7 sayı, 9,8 ribaunt ortalaması yer aldı.


POTADA YENİ SPONSOR TEMSA
TBF ile otomotiv şirketi TEMSA sponsorluk anlaşması imzaladı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TEMSA Üst Yöneticisi Tolga Kaan Doğancıoğlu katıldı. Türkoğlu, "TEMSA ile 3 yıllık milli takımlar resmi sponsorluğu anlaşması yapmanın mutluluğunu duyuyoruz" dedi.


ERKEKLER AVRUPA'DA SULTANLAR LİGDE
Filede bugün erkeklerin Avrupa, kadınların ise lig mesaisi var. Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Almanya'dan Düren'e saat 22.00'de, Arkas da CEV Kupası'nda son 32 turunda Belçika'dan Caruur'a saat 22.30'da konuk olacak. Sultanlar Ligi'nde ise 3. hafta karşılaşmaları yapılacak.

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