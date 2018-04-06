Akhisarspor'a Beşiktaş maçı öncesi ceza! – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Akhisarspor'a maçı öncesi ceza!

    Akhisarspor'a <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçı öncesi ceza!

    'de geçen hafta 'i ağırlayan Teleset Mobilya Akhisarspor'un taraftarları, 'ndan () bloke cezası aldı.

    Başakşehir mücadelesi sonrası kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle kurula sevk edilen yeşil-siyahlı kulübün maçı Akhisar Stadyumu'nda güney kale arkası D, E, maraton C, D, E ve F bloklarından izleyen taraftarları, sonraki iç saha karşılaşmasına giremeyecek.

    Ligde bu hafta Aytemiz Alanyapor'a konuk olacak Akhisar, evinde 13 Nisan Cuma günü 'ı ağırlayacak. Cezalı taraftarların passolig kartları maçında bloke edilecek. Aynı maçta kırmızı kart gören Akhisarlı futbolcu Lopes de ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maçtan men ve 26 bin TL ceza aldı. Bu sezon ilk yarıdaki maçı sonrası da 3 maçla cezalandırılan Lopes, Alanayaspor ve Beşiktaş randevularında forma giyemeyecek.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:39
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