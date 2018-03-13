Trabzonspor’a çok fazla top kaptırdık – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    ’a çok fazla top kaptırdık

    Trabzonspor’a çok fazla top kaptırdık

    Maça çok iyi başladıklarını söyleyen Akhisar , “Rakip sahada kaptırdığımız toplar en büyük zaafımızdı” dedi

    Akhisarspor , yenilgisini rakibe kaptırdıkları toplara bağladı. "Trabzonspor'un çok usta ayakları var" diyen Buruk, "Maça çok iyi başladık. Kaptığımız toplarla etkili olmaya çalıştık. Ama daha sonra üçüncü bölgeye geçişlerde sorun yaşadık. Kaptırdığımız toplarla Trabzonspor etkili oldu. Ancak bugün taç atışlarından Trabzonspor'a 3-4 pozisyon verdik. Rakip sahada kaptırdığımız toplar bugün en büyük zaafımızdı. Trabzonspor'un çok usta ayakları var. İkinci yarı hamlelerimiz doğru sonuç verdi aslında. İkinci golde çıkarken yine kaptırılmış bir top, bugün gerçekten zaafımızdı bunlar" diye konuştu.

    Maç öncesinde 'la bir araya gelen Okan Buruk, birbirlerine sarılıp başarı diledi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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