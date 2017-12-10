"Gomis özür diledi"
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Mustafa Yumlu açıklamalarda bulundu.
Akhisarspor'un gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Mustafa Yumulu; "Kırmızı kartı geçtim, faul bile yoktu pozisyonda. Ümit hoca nasıl gördü, bilemiyorum. Yazık, günah. Kırmızı kart nedeniyle bizim de emeğimiz gitt."
"Gomis özür diledi"
"Gomis soyunma odasına gelerek yaptığı hareketten dolayı özür diledi. Çok sert bir hareketi var, inanılmaz canım yandı. Kapattık konuyu, sorun değil"
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:24
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Okan Buruk patladı! Tudor'a sert sözler
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t3232 Okanı tebrik etmeli, üstün açıklamalar böylece Tudorun vasıfsız, ikinci sınf, OKAN BURUK'un da vasıflı, birinci sınıf olduğunu öğrendik.
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Valbuena sordu, Kocaman yanıtladı: Yedeksin çünkü...
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dobracı aykut hocayada takımada tam destek cıkmalı artık taraftarımız trubunlerde güclü fb geri dönuyor bence
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 32
Yorum
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