Akhisarspor'un gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Mustafa Yumulu; "Kırmızı kartı geçtim, faul bile yoktu pozisyonda. Ümit hoca nasıl gördü, bilemiyorum. Yazık, günah. Kırmızı kart nedeniyle bizim de emeğimiz gitt."

"Gomis özür diledi"

"Gomis soyunma odasına gelerek yaptığı hareketten dolayı özür diledi. Çok sert bir hareketi var, inanılmaz canım yandı. Kapattık konuyu, sorun değil"