 "Gomis özür diledi" – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    "Gomis özür diledi"

    "Gomis özür diledi"

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Mustafa Yumlu açıklamalarda bulundu.

    Akhisarspor'un gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Mustafa Yumulu; "Kırmızı kartı geçtim, faul bile yoktu pozisyonda. Ümit hoca nasıl gördü, bilemiyorum. Yazık, günah. Kırmızı kart nedeniyle bizim de emeğimiz gitt."

    "Gomis özür diledi"
    "Gomis soyunma odasına gelerek yaptığı hareketten dolayı özür diledi. Çok sert bir hareketi var, inanılmaz canım yandı. Kapattık konuyu, sorun değil"

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 09:24
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