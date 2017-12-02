 Çakır'dan tartışmalı karar! ''Öyle el olmaz!'' – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Çakır'dan tartışmalı karar! ''Öyle el olmaz!''

    Çakır'dan tartışmalı karar! ''Öyle el olmaz!''

    'un deplasmanda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta düdük çalan Cüneyt Çakır, tartışmalı bir karara daha imza attı.

    Süper Lig'in 14. haftasında ile arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.

    Yeni Malatyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda hakem Cüneyt Çakır'ın 'devam' kararı vermesi tartışmalara yol açtı.

    Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Aytaç kaleye uzaktan bir şut çekti. Akhisarsporlu Caner kafasını da uzattığı topa sağ koluyla müdahale etti ancak hakem Cüneyt Çakır 'devam' kararı verdi.

    Cüneyt Çakır'ın kararı sonrası itiraz eden Aytaç, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

    Aytaç'ın itirazları sonrası Cüneyt Çakır'ın pozisyonla ilgili ''Öyle el olmaz'' ifadelerini kullandığı kameralara yansıdı.




    *Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:02
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