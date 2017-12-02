Çakır'dan tartışmalı karar! ''Öyle el olmaz!''

Süper Lig'in 14. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.

Yeni Malatyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda hakem Cüneyt Çakır'ın 'devam' kararı vermesi tartışmalara yol açtı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Aytaç kaleye uzaktan bir şut çekti. Akhisarsporlu Caner kafasını da uzattığı topa sağ koluyla müdahale etti ancak hakem Cüneyt Çakır 'devam' kararı verdi.

Cüneyt Çakır'ın kararı sonrası itiraz eden Aytaç, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Aytaç'ın itirazları sonrası Cüneyt Çakır'ın pozisyonla ilgili ''Öyle el olmaz'' ifadelerini kullandığı kameralara yansıdı.









*Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır.