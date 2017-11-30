Akhisarspor gece başka gündüz başka
SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 2-0 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, gece ve gündüz karşılaşmalarında çok farklı performans sergiledi.
Yeşil-siyahlılar bu sezon gece oynadığı müsabakalarda 14 puanı hanesine yazdırırken, gündüz ise 14 puan kaybetti. Gece oynadığı Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarını kazanan Akhisarspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'la ise berabere kaldı. Gündüz ise Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe'ye kaybeden Ege temsilcisi, Gençlerbirliği ile de yenişemedi.
Yeşil-siyahlılar ilk yarının bitimine 4 hafta kala Evkur Yeni Malatyaspor ve Kayserispor ile gündüz, Galatasaray ve Osmanlıspor'la da gece kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, futbolcularının gece maçlarına daha iyi konsantre olduğunu söyledi. Buruk, "Özellikle iç sahadaki gece karşılaşmalarından çok iyi sonuçlar aldık. Ben gündüz oynama taraftarı değilim" dedi. Buruk, Yeni Malatyaspor karşılaşmasından mutlak galibiyet beklediklerini vurgulayarak, "Bu maç da Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Ligde 5 haftadır kazanamıyoruz. Şartlar ne olursa olsun Yeni Malatyaspor'u yenmeliyiz. Yeterince kayıp yaşadık, artık çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:43
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Zafer planı hazır
Toplam 6
Yorum
fazla hava siz nekadar havalara girdiniz..GS yi nekadar kücük görüysonuz.oysa türkyenin gelmis gecmis en basarli takimi unutmayin!!!!
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Görüşmedik!
Toplam 3
Yorum
gs ulan terim sen değilmisin takımı bırakıp kaçan
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Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Toplam 2
Yorum
06 emre türkiye olmadıgı için sıkıntı var bizim için brezilyayı tutuyorum bende oldum olası
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