Akhisarspor'a kupa morali
Süper Lig'de son 5 maçında galip gelemeyen ve düşüşe geçen Teleset Mobilya Akhisarspor'un yüzü Ziraat Türkiye Kupası'nda güldü.
Yeşil-siyahlılar 5'inci Tur ilk maçında 3'üncü Lig temsilcisi Ankara Demirspor'u 3-0 yenip rövanş öncesi büyük avantaj yakalarken, teknik direktör Okan Buruk galibiyetin takıma moral verdiğini söyledi.
Ligde şans bulamayan futbolcuları da görme fırsatı yakaladıklarını ifade eden Buruk, "Amacımız ilk maçı farklı kazanıp avantajı elimize geçirmekti bunu başardık. Sakat ve cezalı vermeden Ankara deplasmanından mutlu dönüyoruz" diye konuştu.
Net fırsatları değerlendiremediklerini belirten Buruk, "Bizim için çok verimli geçen bir maçtı. Rakibimizin birkaç pozisyonu oldu ama biz de girdiğimiz fırsatları değerlendirseydik, çok daha farklı kazanabilirdik" dedi. Buruk, Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ligde son maçlarda istediğimiz skorları alamamıştık. Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Evkur Yeni Malatyaspor maçını da kazanıp serilere başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:58
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5 golle kükredi
Toplam 7
Yorum
AHA SINAN PESPESE MAC ÜC OYNASIN !!! AL SANA MESSI... COK MU ZOR ? BIR SANS VERIN YAHU !!!!
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Kupa Kartalı şovla başladı
Toplam 6
Yorum
mert ercan amatör takıma karşı demen bile futbol yönünden ne kadar aciz olduğunu gösterir.manisaspor süper lige çıkmak için mücadele ediyor bilgine.
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Ozi'ye çağrı
Toplam 1
Yorum
babek vallahi bu oguzhan hec bir yere getmesin yazik olur bu adama gul kimi oynuyur besiktasda gelse gelse qarabaga gelsin fso
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