Palabıyık'tan ilginç hata
Spor Toto Süper Ligi’nde 11. hafta maçları geride kalırken Akhisar ile Alanyaspor arasında oynanan maçta maçın hakemi Ali Palabıyık kritik bir hataya imza attı.
Spor Toto Süper Lig'i 11. haftasında Akhisar ile Alanyaspor arasında oynanan maçta Akhisar Belediyespor'da sarı kart sınırında bulunan Mustafa Yumlu, karşılaşmanın 42. dakikasında elle oynadı. Hakem Ali Palabıyık, elle oynadığını göstererek Yumlu'ya sarı kart gösterdi. Mustafa Yumlu, bu kart ile cezalı duruma düşüp milli maç arasının ardından 12. haftada Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekti.
Ancak Mustafa Yumlu, kendisinin bir şey yapmadığını söyleyerek takım arkadaşını gösterdi ve Caner Osmanpaşa da hakeme bunu söylerken Palabıyık, kartı iptal etti ve Caner'e gösterdi. Trtspor'da "Stadyum" programında pozisyonu yorumlayan Mustafa Çulcu, "Burada Mustafa Yumlu'nun hareketine düdüğü çaldıysan el verdiysen Mustafa Yumlu sarı kartı hak etmiştir. Caner'in eğilerek kaleciyi sakatladığı pozisyona vermişsen Caner hak etmiştir. Ama Ali Palabıyık, el olduğunu gösteriyor. Doğru kart Mustafa Yumlu'ya çıkacak. Sonra pazarlık yaptın, vazgeçtin. Buradan hakeme sesleniyorum. Senin burada yaptığın kalitesiz bir yaklaşımdır. Mustafa, Palabıyık'ı kandırdı" ifadelerini kullandı.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:17
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 26
Yorum
KRAL bonservissiz bile gelse asla alınmaması gereken oyuncu ozi-tolgay-atiba-medel bunların hiçbirinden iyi degil aklı sürekli geri pasta
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 120
Yorum
fenerli Yaptın işte gerekeni şovunu yaptın ama bu taraftar arkandan gelmez tribünlerde 3 bin kişi bulamazsınız artık tüm fenerlilere geçmiş olsun
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 26
Yorum
Haydar Almaz çünkü: Sütten ağzı yandı. Gökahn, Caner ve Lensin hali ortada... Aynı hatayı bizde yaptık İsmail KÖYBAŞI gibi bir dert sahibi olduk.
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