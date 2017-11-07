Palabıyık'tan ilginç hata

Spor Toto Süper Lig'i 11. haftasında Akhisar ile Alanyaspor arasında oynanan maçta Akhisar Belediyespor'da sarı kart sınırında bulunan Mustafa Yumlu, karşılaşmanın 42. dakikasında elle oynadı. Hakem Ali Palabıyık, elle oynadığını göstererek Yumlu'ya sarı kart gösterdi. Mustafa Yumlu, bu kart ile cezalı duruma düşüp milli maç arasının ardından 12. haftada Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekti.

Ancak Mustafa Yumlu, kendisinin bir şey yapmadığını söyleyerek takım arkadaşını gösterdi ve Caner Osmanpaşa da hakeme bunu söylerken Palabıyık, kartı iptal etti ve Caner'e gösterdi. Trtspor'da "Stadyum" programında pozisyonu yorumlayan Mustafa Çulcu, "Burada Mustafa Yumlu'nun hareketine düdüğü çaldıysan el verdiysen Mustafa Yumlu sarı kartı hak etmiştir. Caner'in eğilerek kaleciyi sakatladığı pozisyona vermişsen Caner hak etmiştir. Ama Ali Palabıyık, el olduğunu gösteriyor. Doğru kart Mustafa Yumlu'ya çıkacak. Sonra pazarlık yaptın, vazgeçtin. Buradan hakeme sesleniyorum. Senin burada yaptığın kalitesiz bir yaklaşımdır. Mustafa, Palabıyık'ı kandırdı" ifadelerini kullandı.