Akhisar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'de mücadele veren Akhisarspor, Yılmaz Atabarut Tesislerindeki bakım çalışması nedeniyle Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-Siyahlılarda diz bölgesindeki sakatlığı süren Olcan Adın takımla çalışmalara katılmadı. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk , zorlu bir ekiple mücadele edeceklerini ancak evlerindeki seriyi de sürdürmek istediklerini ifade etti.Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçını değerlendiren Buruk, "Başakşehir'de oyuna baktığımızda maç içinde özellikle ikinci devre oyun bize de dönmüştü. Yani sahadan galibiyetle ayrılabileceğimiz fırsatlar geldi. Hem de oyunun son bölümüne baktığımızda yani rakibin aldığı risklerden sonra bizim kazandığımız toplarla rakip kaleye daha doğru gidebilseydik, sonlandırmayı daha iyi yapabilseydik, belki maçı kazanma şansımız da vardı. Aslında son bölümde çok pozisyon da vermedik. Yani rakibin aldığı risklerin karşısında rakibe pozisyon da vermedik ama son dakika tabii ki ceza sahasının içine gelen bir top kalabalık alanda gole döndü. Tabii ki bu üzücü. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımızı düşünüyorum. En son Trabzon deplasmanında attığımız 6 gol ve kazanmamız, deplasmandaki oyunumuzun şekillenmesine yol açmıştı. Bu maçta da gördük ki hem iyi bir takımımız var, hem cesur yürekli, sahada her şeyi yapan bir oyuncu grubumuz var. Maça iyi başlamasak da sonraki bölümde Başakşehir gibi bir takımı özellikle ikinci yarıda zaman zaman kendi sahasından çıkartmadık, gol pozisyonuna girdik" dedi.Sahalarında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldıklarını hatırlatan Buruk, "Ligin iyi bir takımı ile oynayacağız. Yani özellikle attığı gol sayısı, oyuncu kalitesi, özellikle hücum hattındaki oyuncuların kalitesi ligin belki en iyi hücum hatlarından birine sahip bir takımla oynayacağız. Burada kendi sahamızda oynamanın bir avantajı var. Taraftarımızla birlikte burada aldığımız 4 galibiyet ve 1 beraberlik var. Bu seriyi sürdürmek istiyoruz. Yani kendi sahamızda tekrar kazanıp hem puanımızı 20'ye yükseltmek hem de sıralamadaki yerimizi yukarıya çekmek istiyoruz. Burada ilk hedefimiz kendi sahamızda kazanmak. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Kendi doğrularımızı tekrar sahaya yansıtıp bu haftaki maçı kazanıp inşallah son iki haftaki beraberlik ve deplasmandaki mağlubiyet tekrar kazandığımız takdirde üst sıralara tekrar yükseleceğiz" diye konuştu.Ligde zorlu bir periyota girdiklerini işaret eden Buruk, "Lige her hafta maç maç bakıyoruz. Zorlu bir periyottayız. Özellikle Başakşehir maçını da koyduğumuzda 5 deplasman 3 iç saha maçımız vardı. Birini geçirdik ve zorlu periyot ve zorlu deplasmanlar var. Burada biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. O yüzden maç maç gideceğiz. Açıkçası kafamda oluşan bir puan tahmini yok. Tek amacımız tüm maçları kazanmak olacaktır. Zorlu bir fikstür var. İlk yarının sonuna kadar toplayacağımız yüksek puanlar bizim aşağı yukarı yani ikinci yarıdaki hedeflerimizi de daha net ortaya çıkartacaktır" dedi.