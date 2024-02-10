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Adana Demirspor - Kasımpaşa maçında dikkat çeken görüntü! Mario Balotelli...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Adana Demirspor 3-1 mağlup olurken mücadelede ev sahibi ekibin İtalyan golcüsü Mario Balotelli'nin son hali dikkat çekti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:36
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Adana Demirspor - Kasımpaşa maçında dikkat çeken görüntü! Mario Balotelli...

Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olurken kötü gidişatını sürdürdü. Rakibine 3 golle mağlup olan Adana Demirspor'da ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkarken kötü gidişat sürdü. Son 16 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Adana Demirspor, Karaman yönetiminde henüz galibiyetle tanışamazken maç sonu büyük üzüntü vardı.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'da büyük hüzün yaşanırken Yusuf Sarı ve Semih Güler gözyaşlarını tutamadı. Yusuf Sarı ve Semih Güler gözyaşlarına hakim olamazken taraftarlar da büyük üzüntü yaşadı.

BALOTELLI'NİN KİLOLU HALİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Öte yandan sakatlığını atlatarak uzun süre sonra sahalara dönen Mario Balotelli, takımının tek golünü atarken kilolu görüntüsü dikkat çekti. Hürriyet'te yer alan habere göre ara transferde adı birçok takımla gündeme gelen yıldız golcü Mario Balotelli, Adana Demirspor'da kalırken uzun süre sonra ilk kez forma giydi. İkinci yarıda oyuna dahil olan İtalyan golcü, takımının tek golünü atarken fazla kilolarıyla dikkat çekti.

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