Adana Demir Başkanı Murat Sancak'tan Belhanda açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan, son olarak Gaziantep deplasmanında 2-0'lık mağlubiyetten geri dönüp 2-2 beraberlikle ayrılan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, görevini bırakacağı yönündeki iddialara sert bir yanıt verdi. Başkan Murat Sancak, sosyal medyadaki kişisel hesabında bu iddiaları hatırlatan bir taraftara; "Neyi bırakıyorsun! Çocuk oyuncağı mı bu? Herkes işine baksın" şeklinde tepki gösterdi. Öte yandan bu hafta Antalyaspor'u konuk edecek Adana ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert'le yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir çalıştırıcıyla anlaşmadı ve yoluna takımın bünyesindeki antrenörlerden Serkan Damla'yla devam ediyor. Adana Demirspor, Akdeniz derbisinde formda rakibi Antalyaspor'u eli boş göndererek 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

BELHANDA HİÇBİR YERE GİTMİYOR

Adana Demirspor'da Belhanda'yla yollarını ayrılacağı iddialarını Başkan Murat Sancak, yalanladı. Faslı yıldız, bu konuda yapılan bir habere sosyal medyada 'kum saati' sembolüyle yanıt verdi; bir sosyal medya kullanıcısı; "Nereye habibi?" diye esprili bir şekilde sordu ama yanıt Başkan Murat Sancak'tan geldi. Sancak, "Hiçbir yere gitmiyor" diye noktayı koydu.