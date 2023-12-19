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Murat Sancak Onyekuru gerilimi

Onyekuru, Başkan Murat Sancak'ın, "G.Saray maçında Onyekuru alkışlanmıştı. Muslera ile haşır neşir olmuştu. Ondan sonra Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim", sözlerine sosyal medyadan cevap verdi. 26 yaşındaki forvet, "Hala adımı konuşmak yerine oyuncuların maaşını ödemek nasıl olur sayın başkan" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
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Murat Sancak Onyekuru gerilimi

Onyekuru, Başkan Murat Sancak'ın, "G.Saray maçında Onyekuru alkışlanmıştı. Muslera ile haşır neşir olmuştu. Ondan sonra Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim", sözlerine sosyal medyadan cevap verdi. 26 yaşındaki forvet, "Hala adımı konuşmak yerine oyuncuların maaşını ödemek nasıl olur sayın başkan" dedi.

ŞEREF YOKSUNU

Murat Sancak da Nijeryalı futbolcunun, Instagram üzerinden yaptığı açıklamaya çok sert bir cevap verdi. Başkan Murat Sancak, "O şeref yoksunu hadsiz ve nankör Henry'ye sorarım senin alacağın var mı ki başkasının alacağı kalsın. Ama merak etmesin kulübü dahil bütün dünya kulüplerine karaktersiz oluğunu videosuyla duyuracağız. Nokta" ifadelerini kullandı.

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