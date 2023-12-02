Kazanma vakti

Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında bugün sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde 6 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla haftaya 4. sırada giren Akdeniz ekibi, 8 puanla 19. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak. Sahasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden, üst üste 3 maçından beraberlikle ayrılan mavişimşekler, hem evinde galibiyet serisini sürdürmek hem de yeni bir 3 puan serisi başlatmak amacında. Demirspor'da dizinden ameliyat olan Balotelli dışında eksik futbolcu yok.