Haberler Adana Demirspor Kazanma vakti

Kazanma vakti

Ligde üst üste 3 maçından beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, bugün Samsunspor’u eli boş gönderip yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kazanma vakti

Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında bugün sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde 6 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla haftaya 4. sırada giren Akdeniz ekibi, 8 puanla 19. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak. Sahasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden, üst üste 3 maçından beraberlikle ayrılan mavişimşekler, hem evinde galibiyet serisini sürdürmek hem de yeni bir 3 puan serisi başlatmak amacında. Demirspor'da dizinden ameliyat olan Balotelli dışında eksik futbolcu yok.

DİĞER
Sinan Akçıl’dan bomba açıklama! ‘Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı’
KKTC'de Yahudi istilası! 2 bine yakın şirket kurdular! 25 bin dönüm arazi aldılar
Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi!
Cimbom'a sol bek önerisi! Erden Timur ve Okan Buruk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adana Demirspor'un konuğu Samsunspor
Seri zamanı
İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 2 Aralık 2023
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var? 07:40
Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe 01:47
Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe 01:46
5'te 5 yaptık 5'te 5 yaptık 00:51
Larkin yetmedi Larkin yetmedi 00:52
Juventus son dakikada kazandı! Juventus son dakikada kazandı! 00:53
Daha Eski
Düelloda eşitlik Düelloda eşitlik 00:56
Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! 01:29
Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! 01:30
Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı? Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı? 22:54
Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i 22:54
Karagümrük rahat kazandı! Karagümrük rahat kazandı! 22:54