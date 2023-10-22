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Mario Balotelli'den Filistin'e destek! "One Minute"

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen yıldız futbolcu Mario Balotelli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki "One Minute" konuşmasını paylaşarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını kınadı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 13:46
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Mario Balotelli'den Filistin'e destek! "One Minute"

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan forvet Mario Balotelli'den flaş bir paylaşım geldi.

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında Davos'ta yaptığı "One Minute" konuşmasını paylaşarak Filistin'e destek verdi.

Balotelli'nin bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

"ONE MINUTE" ÇIKIŞI

2009'da Başbakan olarak Davos'a katılan Erdoğan, "Gazze: Ortadoğu'da Barış" konulu oturumda zamanın İsrail'in Cumhurbaşkanı Simon Peres'in sözlerinin ardından konuşma sürelerinin adil ayarlamadığı gerekçesiyle moderatör David Ignatius'a 'One Minute' diyerek tepki göstermişti. Oturumda Peres'e hitap eden Erdoğan, "Peres, sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü çok iyi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşım:

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