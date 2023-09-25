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Kasımpaşa'dan Adana Demirspor'a darbe

Kasımpaşa, dört maçlık galibiyet hasretini Adana Demir karşısında dindirdi. İstanbul ekibi, Aytaç Kara’nın golleriyle kazandı. Demir’de 19’da Ertaç, 45+8’de Stambouli ve maç sonu Rodrigues kırmızı gördü.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Kasımpaşa'dan Adana Demirspor'a darbe

Trendyol Süper Lig'de çıkış arayan Kasımpaşa, mücadeleyi 9 kişiyle tamamlayan Adana Demirspor'u 2-1 yendi. Dört maçlık galibiyet hasretini dindiren İstanbul ekibinin gollerini Aytaç Kara kaydetti. 18'de Ouanes'in vuruşunu ceza alanı dışında elle engelleyen kaleci Ertaç kırmızı kart gördü. 25'te Kasımpaşa'nın kazandığı frikikte Aytaç Kara müthiş bir gole imza attı: 1-0. 45+8'de sarı kartı olan Benjamin Stambouli hakem kararına kızıp topu havaya dikti ve ikinci sarıdan kızardı, 49'da Belhanda'nın Winck'e yaptığı hareket sonrası kazanılan penaltıyı Aytaç gole çevirdi: 2-0. 80'de Yusuf Erdoğan'ın penaltı golüyle fark 1'e indi. Adana Demir'de maç sonunda Rodrigues de VAR kararıyla kırmızı gördü ve mücadele 2-1 bitti.

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