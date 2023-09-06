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Adana Demirspor Şahruddin Mahammadaliyev'le anlaştı

Son dakika transfer haberleri... Trendyol Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da transfer hamleleri sürüyor. Akdeniz temsilcisi, Azerbaycan Milli Takımı'nın kalecisi Şahruddin Mahammadaliyev ile anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 11:46
Adana Demirspor Şahruddin Mahammadaliyev'le anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Azerbaycan ekiplerinden Karabağ'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Şahruddin Mahammadaliyev'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Adana Demirspor'da çalışmalar devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip, Azerbaycan Milli Takımı ve Karabağ'ın 29 yaşındaki file bekçisi Şahruddin Mahammadaliyev ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Adana ekibinin, Mahammadaliyev için bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

Azerbaycanlı kaleci, mavi kart dolayısıyla yerli statüsünde forma giyecek.

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