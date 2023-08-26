Zeneli Demir'de

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, aradığı oyuncuyu Fransa'da buldu. Mavi-lacivertliler, Reims forması giyen Arber Zeneli ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Şehre çağrılan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak. Son olarak Reims forması giyen Zeneli, geçen sezon Fransa Ligi'nde 23 maça çıkarken 3 asiste imza attı. Fransa Kupası'nda ise 1 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.

HOLLANDA'DA PARLADI

İsveç'in Falun kentinde doğan Zeneli, kariyerine de bu ülkenin Elfsborg takımında başladı. 62 maçta gösterdiği 14 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çekti. Ardından 2 milyon euro'luk transfer bedeliyle Hollanda'nın Heerenveen takımına transfer oldu. 100 maça çıkan Kosovalı sol kanat oyuncusu, 21 gol ve 27 asistlik katkısı sonrası 4 milyon euro'ya Reims'e imza attı. Fransız ekibinde 82 karşılaşmaya çıkan ve 9 gol, 14 asistle oynayan Zeneli'nin 2025'e kadar kontratı var.

33 MAÇTA 13 GOLE ETKİ ETTİ

Kosova Milli Takımı'yla boy gösteren Arber Zeneli, 33 karşılaşmaya çıktı. 9 kez ağları sarsarken 4 de asist yaptı. 13 gole etki eden 28 yaşındaki oyuncu, alt yaş kategorilerinde ise İsveç adına mücadele etmişti.