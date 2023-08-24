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GENK ADANA DEMİRSPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ 📺 | Genk - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Genk'e konuk olacak. Kluivert yönetimindeki temsilcimiz Belçika temsilcisini yenerek Adana'da turu geçmek ve gruplarda yer almak istiyor. Antonio Nobre, kritik maçta düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 19:31
GENK ADANA DEMİRSPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ 📺 | Genk - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Genk - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor, Genk ile karşılaşacak. Önceki turlarda Cluj ve Osijek'i eleyen Adana Demirspor, kazanarak avantajlı skor ile dönmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genk - Adana Demirspor maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

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