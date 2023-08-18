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Demir bileti kaptı

Mavi Şimşekler, UEFA Konferans Ligi’nde ilk maçta 5-1 yendiği Osijek’e deplasmanda 3-2 kaybetti. İlk kez Avrupa’da boy gösteren ekibimiz adını play-off turuna yazdırdı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Demir bileti kaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor, deplasmanda Osijek'e 3-2 mağlup olsa da turu geçmeyi başardı. Adana'daki ilk maçta rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden temsilcimiz play-off biletini kaptı. Maça iyi başlayan temsilcimiz 24'te Semih Güler'in kafasıyla gole yaklaştı ama top auta gitti. 31'de aradığımız gol geldi. Rakibin hatasında topu kapan Belhanda, Yusuf Sarı'ya pasını verdi. Yusuf ceza sahasına girer girmez çarprazdan çok şık bir gol attı: 0-1

ÇOK NET FIRSATLARI KAÇIRDIK

Hırvat temsilcisi Osijek bu gole 43'te yanıt verdi. Sağdan kazanılan korner atışında Lovric ceza sahasına ortaladı. Savunmadan önce kafayı vuran Nejasmic topu ağlarımıza bıraktı ve skor 1-1 oldu. İlk yarı bu skorla sona erdi. Temsilcimiz ikinci yarıda net fırsatlar yakaladı ancak bunları gole çeviremedi. 59'da Caktas ile golü buldu: 2-1. 82'de kazanılan penaltıyı Grzan gole çevirdi: 3-1. 90+1'de Yusuf Sarı'nın pasında Yusuf Erdoğan golü hepimizi rahatlattı. Adana Demirspor, 3-2 kaybetse de 5-1'in avantajıyla turu geçti.

KLUİVERT: TURU GEÇTİK MUTLUYUZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Rakibin üstümüze geleceğini biliyorduk. İlk maçtaki farklı galibiyetin rehaveti de vardı üzerimizde. Osijek ev sahibi olmanın ve kaybedecek bir şeyi olmamanın da avantajıyla saldırdı. Biz de fırsatlar yakaladık. Bunları gol yapabilsek kazanabilirdik. Turu geçtiğimiz için mutluyuz" dedi.

YUSUF ERDOĞAN BOŞ GEÇMİYOR!

Adana Demirspor'da Yusuf Erdoğan sezona bomba gibi girdi. Ligde 2-1 kazanılan Rize maçında 3 puanı getiren golü atan 31 yaşındaki kanat oyuncusu dün de golünü attı. İlk turdaki Osijek maçında ağları sarsan Yusuf Erdoğan dün temsilcimize turu müjledeleyen golü attı.

İLK YENİLGİMİZ

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Adana Demirspor ilk yenilgisini aldı. Bundan önceki üç maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Mavi Şimşekler Cluj ile deplasmanda 1-1 berabere kalmış, rövanşı 2-1 kazanıp turlamıştı. Dünkü rakip Osijek'i de ilk maçta 5-1 gibi tarihi bir skorla yenmişti.

HAKEME KIRMIZI İSYANI

Karşılaşmanın hakemi John Brooks, takdir haklarını sürekli olarak ev sahibi Osijek'ten yana kullandı. Özellikle 85'teki bir pozisyon ekibimizi çileden çıkardı. Dorukhan'a yapılan kırmızı kartlık harekete sarı bile çıkmadı. İngiliz hakem duruma kızan Nani'ye kart gösterdi.

RAKİBİMİZ GENK OLDU

Adana Demir'in play-off'taki rakibi Genk oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0'ın rövanşında Olympiakos ile 1-1 berabere kalan Belçika ekibi elendi ve rakibimiz oldu. İlk maç 24 Ağustos'ta dışarda, rövanş ise 31 Ağustos'ta.

MURAT SANCAK: HEDEF GRUPLAR

Adana Demirspor'un efsane başkanı Murat Sancak, "Kaybettik ama turu geçtik. Tabii ki kazansak iyi olacaktı. Burada iyi mücadele ettik. Şimdi rakibimiz Genk, onları da geçip gruplara kalacağız" dedi.

YUSUF SARI OSİJEK'İ SEVDİ

Sezona müthiş başlayan Adana Demirspor'un atom karıncası Yusuf Sarı, ikinci maçı da boş geçmedi. Adana'da 5-1 kazanılan ilk maçta da bir kez ağları sarsmıştı. Yusuf, ikinci golde de adaşı Yusuf Erdoğan'a asist yaptı.

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