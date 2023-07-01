Haberler Adana Demirspor Kluivert geldi

Kluivert geldi

Adana Demirspor’un anlaştığı dünyaca ünlü eski Hollandalı golcü Patrick Kluivert, İstanbul’a geldi. İmza töreni sonrasında kampa katılacak

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Kluivert geldi

Büyük hedefler peşindeki Adana Demirspor, Montella'nın yerine anlaştığı Patrick Kluivert'i Türkiye'ye getirdi. İstanbul'a gelen Hollandalı efsane, imza töreni sonrasında kampa katılacak. 46 yaşındaki Kluivert; Hollanda'da Twente U21 ve Ajax U19'da teknik direktörlük yaptı. Hollanda ve Kamerun Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. PSG'de sportif direktör, Barcelona'da gençlik gelişim bölüm müdürü olarak çalışan efsane golcü, ülkesinde Alkmaar ve Nijmegen'de de forvet antrenörlüğü yaptı.

DİĞER
Meğer genç şarkıcı oğluymuş! Seher Dilovan ile oğlunu yan yana gören şaştı kaldı! "Tam anasının oğlu"
Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı görüntüler gündem oldu! Bora Akkaş sessizliğini bozdu eşi Oben Alkan'dan özür diledi...
"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"
Erden Timur Paredes için devrede! İşte yapılan teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig ekibinin yeni hocası resmen belli oldu!
A. Demirspor ile anlaşan Kluivert İstanbul'a geldi!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?
MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" 07:10
Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler 01:17
Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler 01:17
Samatta F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Samatta F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 23:31
G.Saray'a bayram hediyesi! Görüşme gerçekleşti G.Saray'a bayram hediyesi! Görüşme gerçekleşti 23:31
Trabzonspor Mislav Orsic'i resmen açıkladı! Trabzonspor Mislav Orsic'i resmen açıkladı! 23:31
Daha Eski
F.Bahçe'ye Perisic müjdesi! F.Bahçe'ye Perisic müjdesi! 23:31
F.Bahçe'de kaleye sürpriz isim F.Bahçe'de kaleye sürpriz isim 23:31
F.Bahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu F.Bahçe'ye Becao şoku! İtalyanlar duyurdu 23:31
Paredes'in menajerinden G.Saray açıklaması! Paredes'in menajerinden G.Saray açıklaması! 23:31
Sultanlar Brezilya'ya set vermedi! Sultanlar Brezilya'ya set vermedi! 23:31
Transferde olay gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... Transferde olay gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... 23:31