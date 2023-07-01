Kluivert geldi

Büyük hedefler peşindeki Adana Demirspor, Montella'nın yerine anlaştığı Patrick Kluivert'i Türkiye'ye getirdi. İstanbul'a gelen Hollandalı efsane, imza töreni sonrasında kampa katılacak. 46 yaşındaki Kluivert; Hollanda'da Twente U21 ve Ajax U19'da teknik direktörlük yaptı. Hollanda ve Kamerun Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. PSG'de sportif direktör, Barcelona'da gençlik gelişim bölüm müdürü olarak çalışan efsane golcü, ülkesinde Alkmaar ve Nijmegen'de de forvet antrenörlüğü yaptı.