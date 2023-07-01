Bomba iddia! Edinson Cavani Süper Lig'e mi geliyor?

Süper Lig'e bir dünya yıldızının geleceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

İspanyol basını, Valencia'da forma giyen Edinson Cavani'yle Adana Demirspor'un ilgilendiğini yazdı.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Adana Demirspor, Cavani'nin kardeşi ve menajeri Nando Guglielmone'ye ilgilerini bildirdi. Valencia, 36 yaşındaki yıldızla kadrosunda yüksek ücretli bir oyuncuyu boşaltmak için ücretsiz olarak ayrılmasına izin verebilir.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Patrick Kluivert'ın, Cavani'nin transferinde de büyük rol oynayabileceği vurgulandı.

İSPANYA'DA 7 GOL KAYDETTİ

Cavani, geçtiğimiz sezon başında Mancehster United'dan Valencia'ya transfer oldu. Uruguaylı golcü, Valencia forması ile çıktığı 28 maçta 7 gol, 2 asist kaydetti.