Haberler Adana Demirspor Bomba iddia! Edinson Cavani Süper Lig'e mi geliyor?

Bomba iddia! Edinson Cavani Süper Lig'e mi geliyor?

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Edinson Cavani ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Uruguaylı golcüye Süper Lig'den bir kulübün talip olduğu öğrenildi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 11:08
Bomba iddia! Edinson Cavani Süper Lig'e mi geliyor?

Süper Lig'e bir dünya yıldızının geleceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

İspanyol basını, Valencia'da forma giyen Edinson Cavani'yle Adana Demirspor'un ilgilendiğini yazdı.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Adana Demirspor, Cavani'nin kardeşi ve menajeri Nando Guglielmone'ye ilgilerini bildirdi. Valencia, 36 yaşındaki yıldızla kadrosunda yüksek ücretli bir oyuncuyu boşaltmak için ücretsiz olarak ayrılmasına izin verebilir.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Patrick Kluivert'ın, Cavani'nin transferinde de büyük rol oynayabileceği vurgulandı.

İSPANYA'DA 7 GOL KAYDETTİ

Cavani, geçtiğimiz sezon başında Mancehster United'dan Valencia'ya transfer oldu. Uruguaylı golcü, Valencia forması ile çıktığı 28 maçta 7 gol, 2 asist kaydetti.

DİĞER
Son dakika haberi: Usta yazardan Arda Güler gideceği takım için flaş sözler "Hemen gitmeli..."
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fransa'dan gelecek
Buruk'tan Zaha yerine sürpriz tercih!
F.Bahçe'de Becao olmazsa o gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig ekibinin yeni hocası resmen belli oldu!
Kluivert geldi
Kabotaj Bayramı mesajları 2023 resimli
Kabotaj Bayramı ne zaman 2023?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA'dan ofsayt kuralında tarihi değişiklik! FIFA'dan ofsayt kuralında tarihi değişiklik! 13:02
Inter'den Dzeko'nun yerine flaş hamle! Inter'den Dzeko'nun yerine flaş hamle! 12:50
Süper Lig devine Kamerunlu dinamo! Süper Lig devine Kamerunlu dinamo! 12:37
Trabzonspor'a İtalya'dan bedava transfer! Trabzonspor'a İtalya'dan bedava transfer! 12:07
Weghorst G.Saray'a mı geliyor? Cimbom'dan flaş karar! Weghorst G.Saray'a mı geliyor? Cimbom'dan flaş karar! 11:28
Pendikspor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak Pendikspor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak 11:19
Daha Eski
F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un transfer savaşı! F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un transfer savaşı! 10:49
Buruk'tan Zaha yerine sürpriz tercih! Buruk'tan Zaha yerine sürpriz tercih! 10:29
F.Bahçe'de Becao olmazsa o gelecek F.Bahçe'de Becao olmazsa o gelecek 09:51
Transferde de ezeli rekabet! Transferde de ezeli rekabet! 09:45
İstanbul barajları son durum İstanbul barajları son durum 09:27
İspanya U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta? İspanya U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta? 08:17