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MKE Ankaragücü 1-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor, Ankragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti. Konuk takımın golleri Belhanda ile Emre Akbaba'dan gelirken, Milson'ın sayısı Ankaragücü'ne yetmedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 21:54
MKE Ankaragücü 1-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 38. dakikasında Adana Demirspor, Younes Belhanda ile öne geçti. İlk yarı mavi-şimşeklerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda Emre Akbaba, Adana Demirspor adına farkı 2'ye çıkardı.

Ev sahibi Ankaragücü, 82. dakikada Milson ile farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Ligde 4.lüğü daha önce garantileyen Adana Demirspor, bu galibiyetle ligi 69 puanla noktaladı. 42 puanda kalan Ankaragücü ise ligi 11. sırada bitirdi.

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