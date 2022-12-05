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Adana Demirspor - Fortuna Sittard maçı CANLI İZLE

Adana Demirspor ile Fortuna Sittard, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadele, Antalya'daki Martan Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 13:25
Adana Demirspor - Fortuna Sittard maçı CANLI İZLE

Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, dostluk maçında kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşma, Antalya'daki Mardan Spor Kompleksi'nde oynanıyor.

ADANA DEMİRSPOR - FORTUNA SITTARD MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Manev, Ata, Rodrigues, Ndiaye, Bjarnason, Erhun, Onyekuru, Belhanda, Gulbrandsen

Fortuna Sittard: Pandur, Navarro, George Cox, Duarte, Cordoba, Gladon, Pinto, Rodrigo, Burak Yılmaz, Ferati, Embalo

ASpor CANLI YAYIN

ADANA DEMİRSPOR - FORTUNA SITTARD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - Fortuna Sittard maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 13:30'de başladı. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı ve naklen yayınlanıyor.

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