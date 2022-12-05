Adana Demirspor - Fortuna Sittard maçı CANLI İZLE

Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, dostluk maçında kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşma, Antalya'daki Mardan Spor Kompleksi'nde oynanıyor.
ADANA DEMİRSPOR - FORTUNA SITTARD MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Manev, Ata, Rodrigues, Ndiaye, Bjarnason, Erhun, Onyekuru, Belhanda, Gulbrandsen
Fortuna Sittard: Pandur, Navarro, George Cox, Duarte, Cordoba, Gladon, Pinto, Rodrigo, Burak Yılmaz, Ferati, Embalo
ADANA DEMİRSPOR - FORTUNA SITTARD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - Fortuna Sittard maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 13:30'de başladı. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı ve naklen yayınlanıyor.