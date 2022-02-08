Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Sergen Yalçın sözleri

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a bomba gibi açıklamalarda bulundu. Sancak, sezonun ilk yarısında Beşiktaş karşısında Balotelli önderliğinde yaşanan geri dönüşü ve İtalyan golcünün Sergen Yalçın'a yaptığı 'beyin gösterme' hareketini değerlendirdi ve "Adama 8 yıl önce beyinsiz demişsin. 8 yıl sonra İnönü Stadyumu'nda Beşiktaş'la karşılaşıyor ve gol atıyor. Allah'ın işine karışılmaz" dedi.



"İYİ GİDİYORUZ"

Bu sezon uzun süre sonra Süper Lig'de yer alan Adana Demirspor'un iyi performans sergilediğini söyleyen Murat Sancak hedeflerini şampiyonluk olarak belirledi. Sancak, "Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde şampiyonluk hedefimiz var" diye konuştu. Sancak ayrıca Türk teknik direktörlerin egosunun yüksek olduğunu belirtip "Maalesef Türk hocaların biraz ego sorunu var. Türk hocaları anlamakta zorluk çekiyorum" yorumunu yaptı.