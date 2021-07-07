Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli İstanbul'da

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yılın transferine imza attırıyor... Kadrosuna Britt Assombalonga ve Younes Belhanda'yı katan Akdeniz ekibi, yıldız oyuncu Mario Balotelli transferinde mutlu sona yakın.



Yıldız oyuncu, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN PAYLAŞIM

Adana Demirspor, Balotelli ile ilgil bir paylaşım yaptı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Murat Sancak'ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kullandığı "Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz." sözlerine göndermede bulunuldu.

Kulüp, meşhur İki Deli şarkısını ve söz konusu parçanın bilinen bir bölümü olan "İki Deli Bir Araya Gelmemeliydik!" kısmını paylaştı.

BAŞKANI TAKİBE ALDI



Mario Balotelli, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı Instagram'da takibe aldı.

BELHANDA VE BALOTELLI YENİDEN BİR ARADA

Mario Balotelli'nin Avrupa devlerindeki performansı:

- Inter: 86 maç | 28 gol

- Milan: 77 maç | 33 gol

- Manchester City: 80 maç | 30 gol

- Liverpool: 28 maç | 4 gol