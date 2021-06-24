Balotelli olmadı alternatifler yolda

Yıldız transfer peşinde koşan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Balotelli, Gomis ve Bacca konusunda açıklamalarda bulundu. Bir süredir İtalyan yıldız golcüyle görüşmelerini sürdüren ve teklifini ileten Mavi- Şimşekler, dünyaca ünlü santrfordan yanıt bekliyordu. Başkan Sancak, "Balotelli ile ilgili arzumuz ve isteğimiz, menajerin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi." dedi.
Yıldız transfer peşinde koşan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Balotelli, Gomis ve Bacca konusunda açıklamalarda bulundu. Bir süredir İtalyan yıldız golcüyle görüşmelerini sürdüren ve teklifini ileten Mavi- Şimşekler, dünyaca ünlü santrfordan yanıt bekliyordu. Başkan Sancak, "Balotelli ile ilgili arzumuz ve isteğimiz, menajerin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz, bu nedenle bu konuyu kapatalım. Gomis ve Bacca da olmayacak" ifadeleriyle transfere nokta koydu.