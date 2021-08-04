Tarih yazan adam!

Tokyo'da bir tarih daha yazıldı. Oyunların 11. gününde artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü oldu. Bronz madalya kazanan Ferhat, Türk cimnastiğinin tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını elde etti. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı. Ferhat Arıcan, bu derecesiyle 8 sporcu arasında 3. oldu. Çinli Jingyuan Zou 16.233 puanla altın, Alman Lukas Dauser ise 15.700 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

DAHA İYİSİ GELECEK

Katıldığı ikinci olimpiyat oyununda madalyaya ulaşan 28 yaşındaki sporcu, "Beni destekleyen federasyonuma, aileme, antrenörlerime, sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Sadece cimnastik tarihi değil, Türk spor tarihinin büyük başarısı oldu. İnşallah daha da iyileri gelecek ama şimdi bunun keyfini çıkarma zamanı" dedi. Ferhat, ülkemizde yaşanan orman yangınları içinse, "İnşallah Türkiye'de yangınlar biter ve ülkemiz güzel haline yeniden kavuşur. Bu madalya tüm Türkiye için" ifadelerini kullandı.