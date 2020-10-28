'Tuzla' buz ediyor

İki takım da ilk andan son düdüğe kadar galibiyet için oynadı. Altınordu frikik golüyle öne geçti, Ümraniye sol beki Ercan'ın mükemmel füzesiyle skoru eşitledi. Kalan bölümde de iki takım gol aradı ancak karşılaşma berabere bitti. 1 puan takımları mutlu etmedi.
SAMSUN-KEÇİÖREN
Mücadele uzun süre kafa kafaya gitti. Sonrasında Samsunspor tecrübesiyle maçı kopardı. Kırmızı-beyazlılarda ikinci yarıda oyuna giren Oğuz 1 asist, 1 golle karşılaşmanın yıldızı oldu. Karadeniz temsilcisi son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti. Keyifleri yerinde.
BANDIRMA-A.DEMİR
Ev sahibi maça iyi başladı. Del Valle'nin getirdiği toplar tehlikeli oldu ancak gol çıkaramadılar. Ardından Adana Demirspor'da tecrübe konuştu. Volkan Şen-Mehmet Akyüz iş birliğiyle Güney ekibi 3-0 kazandı. Gollerin hepsi Mehmet Akyüz'den geldi.
ANKARA-BALIKESİR
İki takım da müthiş bir mücadele izlettiler. Ancak hücum oyuncuları beceriksiz günlerindeydi. Ankaraspor da Balıkesirspor da sayısız fırsatı harcadılar. Sonunda sevinen Bal-Kes oldu. Balıkesir 6 hafta sonra kazandı. Ankara 6 haftadır kazanamıyor.
ALTAY-GİRESUN
İzmir ekibinde teknik direktör Yücel İldiz, 20 futbolcu, 4 genç takımdan oyuncu haricinde 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Altay'ın sadece Giresunspor maçı değil lider Tuzlaspor ile oynayacağı karşılaşma da ertelendi.
İSTANBUL-ESKİŞEHİR
Boğaların formu sürüyor. Evlerinde Eskişehirspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek son 6 karşılaşmada 5. galibiyetlerini elde ettiler. Teknik direktör Fatih Tekke bu sezon üst sıraları kafasına koymuş durumda. Çok motive şekilde yollarında ilerliyorlar.
AKHİSAR-BURSA
Gençliğin damga vurduğu mücadelede noktayı tecrübe koydu. Akhisar 20'lik Hasan Ali ile öne geçti. Bursa'nın 18'lik yıldızı Ali maçta eşitliği sağladı. 22'lik Çekdar, skoru 2-1 yaptı. 90'da 35'lik Lukac penaltıyı kurtarıp Ege ekibine 3 puanı getirdi.
BOLU-MENEMEN
Bu sezon galibiyeti bulunmayan Boluspor sahasında Menemenspor'u ağırladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da cılız ataklar yaptı. Sonuçta bir galip çıkmadı. Boluspor küme düşme hattından çıkmayı başaramadı.
ADANA-TUZLA
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Tuzla formunu Adana'ya da taşıdı. Güney ekibi karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen mücadeleyi 3-1 kazanarak zirvedeki yerini korudu. Taner Taşkın'ın yaptığı motavisyon konuşması da 3 puanda etkili oldu.
THURAM'IN BOŞU YOK
Tuzlaspor'un forveti Thuram bu hafta mükemmel bir gole imza attı. 29 yaşındaki tecrübeli golcü 3 farklı maçta 1'er defa ağları sarstı. 1 de asisti bulunuyor. Hücumda istatistik kağıdını doldurmaya devam ediyor. Tuzla'yı sırtında taşıyor.
3
Tuzlaspor art arda 3. galibiyetini elde etti. Ligde mağlubiyeti bulunmayan tek takım olan İstanbul temsilcisi zirvedeki yerini koruyor. Tuzlaspor'un formu üst seviyede.