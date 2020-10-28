Haberler 10 Numara 'Tuzla' buz ediyor

'Tuzla' buz ediyor

1. Lig'de temsilcisi gol şovla kazanmayı sürdürüyor. Adanaspor'u da deplasmanda farklı mağlup eden 'ın öğrencileri liderlik koltuğunu sevdi.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 21:12 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
'Tuzla' buz ediyor
ÜMRANİYE-ALTINORDU
İki takım da ilk andan son düdüğe kadar galibiyet için oynadı. Altınordu frikik golüyle öne geçti, Ümraniye sol beki Ercan'ın mükemmel füzesiyle skoru eşitledi. Kalan bölümde de iki takım gol aradı ancak karşılaşma berabere bitti. 1 puan takımları mutlu etmedi.

SAMSUN-KEÇİÖREN
Mücadele uzun süre kafa kafaya gitti. Sonrasında Samsunspor tecrübesiyle maçı kopardı. Kırmızı-beyazlılarda ikinci yarıda oyuna giren Oğuz 1 asist, 1 golle karşılaşmanın yıldızı oldu. Karadeniz temsilcisi son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti. Keyifleri yerinde.

BANDIRMA-A.DEMİR
Ev sahibi maça iyi başladı. Del Valle'nin getirdiği toplar tehlikeli oldu ancak gol çıkaramadılar. Ardından 'da tecrübe konuştu. Volkan Şen-Mehmet Akyüz iş birliğiyle Güney ekibi 3-0 kazandı. Gollerin hepsi Mehmet Akyüz'den geldi.

ANKARA-BALIKESİR
İki takım da müthiş bir mücadele izlettiler. Ancak hücum oyuncuları beceriksiz günlerindeydi. Ankaraspor da Balıkesirspor da sayısız fırsatı harcadılar. Sonunda sevinen Bal-Kes oldu. 6 hafta sonra kazandı. 6 haftadır kazanamıyor.

ALTAY-GİRESUN
ekibinde , 20 futbolcu, 4 genç takımdan oyuncu haricinde 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi. , Altay'ın sadece Giresunspor maçı değil lider Tuzlaspor ile oynayacağı karşılaşma da ertelendi.

İSTANBUL-ESKİŞEHİR
Boğaların formu sürüyor. Evlerinde Eskişehirspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek son 6 karşılaşmada 5. galibiyetlerini elde ettiler. Teknik direktör bu sezon üst sıraları kafasına koymuş durumda. Çok motive şekilde yollarında ilerliyorlar.

AKHİSAR-BURSA
Gençliğin damga vurduğu mücadelede noktayı tecrübe koydu. Akhisar 20'lik Hasan Ali ile öne geçti. 'nın 18'lik yıldızı Ali maçta eşitliği sağladı. 22'lik Çekdar, skoru 2-1 yaptı. 90'da 35'lik Lukac penaltıyı kurtarıp Ege ekibine 3 puanı getirdi.

BOLU-MENEMEN
Bu sezon galibiyeti bulunmayan sahasında Menemenspor'u ağırladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da cılız ataklar yaptı. Sonuçta bir galip çıkmadı. Boluspor küme düşme hattından çıkmayı başaramadı.

ADANA-TUZLA
1. Lig'in yeni ekibi Tuzla formunu 'ya da taşıdı. Güney ekibi karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen mücadeleyi 3-1 kazanarak zirvedeki yerini korudu. 'ın yaptığı motavisyon konuşması da 3 puanda etkili oldu.

THURAM'IN BOŞU YOK
Tuzlaspor'un forveti Thuram bu hafta mükemmel bir gole imza attı. 29 yaşındaki tecrübeli golcü 3 farklı maçta 1'er defa ağları sarstı. 1 de asisti bulunuyor. Hücumda istatistik kağıdını doldurmaya devam ediyor. Tuzla'yı sırtında taşıyor.

3
Tuzlaspor art arda 3. galibiyetini elde etti. Ligde mağlubiyeti bulunmayan tek takım olan temsilcisi zirvedeki yerini koruyor. Tuzlaspor'un formu üst seviyede.

BİZE ULAŞIN