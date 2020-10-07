Büyük Altay!

Bu sezon Süper Lig'i isteyen Altay arzuladığı gibi başlangıç yapamamıştı. Samsunspor ile sahasında 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi ikinci hafta İstanbulspor'a deplasmanda 2-1 kaybetmişti. 3. haftadan itibaren müthiş bir futbol sergileyen Altay önce Eskişehirspor'u gol şov yaparak yendi, ardından da Keçiörengücü'nü mağlup etti.

2 GOLÜ DE DIŞARIDA

Altay, Keçiörengücü karşısında büyük baskı kurarken gol 81. dakikada geldi. Armand Gnanduillet ağları sarsmayı başardı. 28 yaşındaki Gnanduillet ligdeki 2 golünü de deplasmanda kaydetti. Altay, son 2 haftada hanesine 6 puanı yazdırırken rakip ağlara 7 gol bıraktı. Kalesinde hiç gol görmedi. Yücel İldiz'in öğrencileri art arda kazandıkları 2 maçla 6. sıraya kadar tırmandılar. Altay'da hedef bu sezon ilk 2 sırada yer alarak direkt olarak Süper Lig'e yükselmek.

ADANA'NIN ÇOCUĞU

Türkiye'nin önemli derbisinde Adana Demir ile Adanaspor karşılaştı. Yaşamını yitiren spiker Emre Gönlüşen için dev "Adana'nın çocuğu" pankartı açıldı. Bu hareket takdir topladı.

EVİM EVİM GÜZEL EVİM

Balıkesirspor sahasında Menemenspor'u 2-1 mağlup etti. Bal-Kes bu sezon evinde oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanırken, deplasmanda ise 2'de 0 yaptı. Balıkesirspor'un deplasmanda şu ana kadar golü de bulunmuyor.