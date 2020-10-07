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Büyük Altay!

İlk 2 haftada 1 puan alabilen devi, çabuk açıldı. Siyah-beyazlılar, Es-Es’i 6-0 yendikten sonra bu hafta da ’nü tek golle devirmeyi bildiler.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:25 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Büyük Altay!

Bu sezon 'i isteyen Altay arzuladığı gibi başlangıç yapamamıştı. ile sahasında 0-0 berabere kalan temsilcisi ikinci hafta İstanbulspor'a deplasmanda 2-1 kaybetmişti. 3. haftadan itibaren müthiş bir futbol sergileyen Altay önce 'u gol şov yaparak yendi, ardından da 'nü mağlup etti.

2 GOLÜ DE DIŞARIDA
Altay, Keçiörengücü karşısında büyük baskı kurarken gol 81. dakikada geldi. Armand Gnanduillet ağları sarsmayı başardı. 28 yaşındaki Gnanduillet ligdeki 2 golünü de deplasmanda kaydetti. Altay, son 2 haftada hanesine 6 puanı yazdırırken rakip ağlara 7 gol bıraktı. Kalesinde hiç gol görmedi. 'in öğrencileri art arda kazandıkları 2 maçla 6. sıraya kadar tırmandılar. Altay'da hedef bu sezon ilk 2 sırada yer alarak direkt olarak Süper Lig'e yükselmek.

ADANA'NIN ÇOCUĞU
'nin önemli derbisinde ile karşılaştı. Yaşamını yitiren spiker Emre Gönlüşen için dev "Adana'nın çocuğu" pankartı açıldı. Bu hareket takdir topladı.

EVİM EVİM GÜZEL EVİM
sahasında Menemenspor'u 2-1 mağlup etti. Bal-Kes bu sezon evinde oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanırken, deplasmanda ise 2'de 0 yaptı. Balıkesirspor'un deplasmanda şu ana kadar golü de bulunmuyor.

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