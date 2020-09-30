Dopingde sıfır tolerans

10 Numara HaberleriGiriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:36Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin dopingle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalar ile dopinge karşı 'sıfır tolerans' ve 'temiz spor' politikası hakkında değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, dopingle mücadele yasa tasarısı özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin gelinen son aşama hakkında da açıklamalarda bulundu.