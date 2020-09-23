Lig devam edecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin durumu ve yaşanan süreç ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özdemir, pandemi sürecinde kulüplerin tedbir konusunda hassas olması gerektiğini belirtip, "Liglerimiz başladı, Süper Lig 1. Lig takımlarımız bu işe çok dikkat ediyor. 2. ve 3.Lig'de pandemiden dolayı bazı olaylar yaşıyoruz. Her kulübün dikkat etmesi lazım. Hakemlerde de pozitif vakalar çıkıyor. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımları kamp yerlerini antrenman sahalarına daha çok dikkat etmeli. Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz" dedi.

BÜYÜK DESTEK OLDU

Futbolun sıcak gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan ve Misli.com'un alt liglere sponsor olmasının büyük bir öneme sahip olduğuna da vurgu yapan Özdemir, "Misli.com ile bir anlaşma yaptık. Hem isim sponsoru oldular, hem de maçları yayınlayacaklar. 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerimiz için çok büyük bir avantaj. Kulüplerimiz de bunu istiyordu. Misli. com'da elini parmağını değil vücudunu taşın altına soktu ve gelip sponsor oldular" ifadelerini kullandı.