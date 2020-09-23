Haberler 10 Numara Lig devam edecek

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Başkanı , "Pandemi nedeniyle ve 1. Lig kulüplerimiz kendine çok dikkat ediyor. 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri biraz daha dikkatli olmalı. Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz” diye konuştu.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 22:13 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Lig devam edecek

Başkanı , liglerin durumu ve yaşanan süreç ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özdemir, pandemi sürecinde kulüplerin tedbir konusunda hassas olması gerektiğini belirtip, "Liglerimiz başladı, 1. Lig takımlarımız bu işe çok dikkat ediyor. 2. ve 3.Lig'de pandemiden dolayı bazı olaylar yaşıyoruz. Her kulübün dikkat etmesi lazım. Hakemlerde de pozitif vakalar çıkıyor. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımları kamp yerlerini antrenman sahalarına daha çok dikkat etmeli. Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz" dedi.

BÜYÜK DESTEK OLDU
sıcak gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan ve Misli.com'un alt liglere sponsor olmasının büyük bir öneme sahip olduğuna da vurgu yapan Özdemir, "Misli.com ile bir anlaşma yaptık. Hem isim sponsoru oldular, hem de maçları yayınlayacaklar. 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerimiz için çok büyük bir avantaj. Kulüplerimiz de bunu istiyordu. Misli. com'da elini parmağını değil vücudunu taşın altına soktu ve gelip sponsor oldular" ifadelerini kullandı.

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