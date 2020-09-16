Haberler 10 Numara Tarsus şov yaptı

Tarsus şov yaptı

Misli.com 2. Lig ekibi , 7 oyuncuyu kadrosuna kattı. , 14 iç transferle takımım iskeletini koruduklarını belirterek, 'nin isteği doğrultusunda 7 oyuncuyla anlaştıklarını kaydetti.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 23:35 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Tarsus şov yaptı

Misli.com 2. Lig ekibi , 7 oyuncuyu kadrosuna kattı. , 14 iç transferle takımım iskeletini koruduklarını belirterek, 'nin isteği doğrultusunda 7 oyuncuyla anlaştıklarını kaydetti. Can, "Sarıyer'den Şahin Şafakoğlu, Çorum'dan Burak Serez, Kırşehir'den , Eyüp'ten Alper Ademoğlu, G.Saray'dan Abdussamet Karnucu, Hekimoğlu'ndan Mertcan Çam, A.Gücü'nden Suat Kaya ile anlaşarak kadromuza dahil ettik" dedi.

NİĞDE'YE SAĞ BEK
Sezonun ilk maçında Hacettepe ile karşılaşaca 2.Lig Beyaz Grup ekibi Niğde Anadoluspor, bonservisi Alanya'da olan, geçen sezonu ise Sakarya'da kiralık geçiren 27 yaşındaki sağ bek Alper Tursun'u renklerine kattı.

KIRŞEHİR'DEN İKİ TRANSFER
KIRMIZI Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, lig başlamadan iki transfere daha imza attı. Yeşil-beyazlılar, Turgutluspor'dan ayrılan 26 yaşındaki santrfor Abdülkadir Akyıldız ile Alanya'dan 20 yaşındaki orta saha Hakan Erçelik'i renklerine kattı. İki isim de birer yıllık sözleşme imzaladı.

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