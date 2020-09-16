Tarsus şov yaptı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu, 7 oyuncuyu kadrosuna kattı. Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, 14 iç transferle takımım iskeletini koruduklarını belirterek, Teknik Direktör Ergün Penbe'nin isteği doğrultusunda 7 oyuncuyla anlaştıklarını kaydetti. Can, "Sarıyer'den Şahin Şafakoğlu, Çorum'dan Burak Serez, Kırşehir'den Atilla Yıldırım, Eyüp'ten Alper Ademoğlu, G.Saray'dan Abdussamet Karnucu, Hekimoğlu'ndan Mertcan Çam, A.Gücü'nden Suat Kaya ile anlaşarak kadromuza dahil ettik" dedi.

NİĞDE'YE SAĞ BEK

Sezonun ilk maçında Hacettepe ile karşılaşaca 2.Lig Beyaz Grup ekibi Niğde Anadoluspor, bonservisi Alanya'da olan, geçen sezonu ise Sakarya'da kiralık geçiren 27 yaşındaki sağ bek Alper Tursun'u renklerine kattı.

KIRŞEHİR'DEN İKİ TRANSFER

KIRMIZI Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, lig başlamadan iki transfere daha imza attı. Yeşil-beyazlılar, Turgutluspor'dan ayrılan 26 yaşındaki santrfor Abdülkadir Akyıldız ile Alanya'dan 20 yaşındaki orta saha Hakan Erçelik'i renklerine kattı. İki isim de birer yıllık sözleşme imzaladı.